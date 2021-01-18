Возвращение Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой с роскошного отдыха обернулось конфузом
Кадры появились в личном микроблоге певца в Instagram.
Примечательно, что видео сперва в своем микроблоге опубликовала именно Надя Дорофеева, а ее муж решил себе "репостнуть" их.
Сперва Надя Дорофеева перед взлетом решила станцевать и поиграть на камеру, рассмешив своего супруга, из-за чего он буквально начал "шмыгать носом".
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"Вова, высморкайся", - указала певица своему мужу на конфуз.
"Самолетный контемп", - подписал репостнутое видео сам Дантес.
Так, на следующем ролике Владимир Дантес рассказал Наде Дорофеевой главный минус перелетов в бизнес-классе.
"Надь, знаешь какой единственный минус бизнес-класса? Ты так далеко сидишь от меня и я не могу тебя держать за руку", - заявил музыкант.
Эти слова растрогали Надю Дорофееву, а в конце видеоролика он "закрылся" от своей жены с помощью заслона, установленного между креслами в бизнес-классе.
Последнее видео в Instagram Stories уже записано утром, а Надя Дорофеева потирает глаза после сна.
"Последний рывок и мы дома", - заявил Дантес в кадре, намекая на скорый прилет в Украину.
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