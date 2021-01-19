Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес соскучился за едой после отдыха на Бали

Владимир Дантес с Надей Дорофеевой с Нового года баловали своих поклонников экзотическими снимками с жаркого Бали, но по возвращению в Украину их ждала настоящая экзотика для тех самых балийцев: дома звездную пару встретила мама и сразу же накормила вкусным обедом. Кадры теплого приема певец показал на своей страничке в Instagram, пишет Politeka.net.

В течение 27 часов Дантес и Дорофеева добирались домой из Бали, но дома их ждал настоящий сюрприз: мама успела "поколдовать" на кухне и приготовить самые вкусные украинские блюда.

На видео Владимир Дантес очень эмоционально показал, как выглядит стол, который был подготовлен к приезду звезд. Певец представил всех, кто находился дома, после чего с криком "Это вам, как говорится, не Бали!" крупным планом показал остывающий сытный борщ, насыпанный в тарелки.

Конечно, к борщу по всем правилам украинского застолья полагалось тонко нарезанное сало с зеленым луком, черный хлеб и бутерброды, но главным "украшением стола" стала запотевшая бутылка спиртного, ожидающая, пока все усядутся на свои места.

В предвкушении вкусненького Владимир Дантес густым басом выкрикивал "Жрать!", после чего с не меньшим восторгом продемонстрировал фанатам содержимое духовки, в которой томилось запеченное мясо. Певец при виде аппетитного блюда от нетерпения выкрикнул тем же голосом "И мясо!".

Стоит отметить, что пара провела на Бали довольно много времени и успела соскучиться по таким привычным для украинцев вещам как простые национальные блюда. Дантес и Дорофеева отправились на отдых еще перед Новым годом, но вернулись домой только 18 января.

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