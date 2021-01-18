Кадри ганьби вже в мережі

Повернення Володимира Дантеса і Наді Дорофєєвої з розкішного відпочинку обернулося конфузом

Кадри з'явилися в особистому мікроблозі співака в Instagram.

Примітно, що відео спершу в своєму мікроблозі опублікувала саме Надя Дорофєєва, а її чоловік вирішив собі "репостнути" їх.

Спершу Надя Дорофєєва перед зльотом вирішила потанцювати та пограти на камеру, розсмішивши свого чоловіка, через що він буквально почав "шмигати носом".

"Вова, висякайся", - вказала співачка своєму чоловікові на конфуз.

"Літаковий контемп", - підписав репостнуте відео сам Дантес.

Так, на наступному ролику Володимир Дантес розповів Наді Дорофєєвій головний мінус перельотів в бізнес-класі.

"Надь, знаєш який єдиний мінус бізнес-класу? Ти так далеко сидиш від мене і я не можу тебе тримати за руку", - заявив музикант.

Ці слова зворушили Надю Дорофєєву, а в кінці відеоролика він "закрився" від своєї дружини за допомогою заслону, встановленого між кріслами в бізнес-класі.

Останнє відео в Instagram Stories вже записано вранці, а Надя Дорофєєва потирає очі після сну.

"Останній ривок і ми вдома", - заявив Дантес в кадрі, натякаючи на швидкий приліт в Україну.

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