Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал о проблеме, которая возникла на отдыхе
На фо Владимир позирует топлес, показавшись вместе с Надей. Дантес сделал вид, что кусает подбородок Дорофеевой, пока она стояла рядом и позировала для фото. Певица была в рубашке, купальнике и бейсболке. Муж артистки сделал акцент на носу, где можно увидеть выскочивший герпес. Об этом пишете Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Отдельное спасибо герпесу на носу", - написал Владимир.
"И этой парочке, что сделали нашу фотографию более романтичной", - добавил Дантес и сделал укрупненную часть снимка, где можно увидеть каких-то людей.
Певица, снимавшая Тарзана с любовницей, рассказала правду и молит Королеву о пощаде: "Я боюсь..."
Мишина заставила Эллерта раскрыть главный секрет, все произошло до «Холостячки»: «Давай расскажи, ты…»
Выехавший из Украины Влад Яма показал свое необычное жилье на берегу океана: "Спортзал, оружейный склад и...."
Беда с легендарной Алисой Фрейндлих, новые подробности о состоянии актрисы: «Редко кому удается выбраться…»
Крещение закончилось несчастьем для 8 киевлян: детали ЧП
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно пару засыпают комплиментами:
"Как красиво", "Ох, какая грация", "Какое фото красивое", "Дух захватывает", "Как будто картинка какая-то, столько любви", "Какой красивый водопад", "Лучшая пара".
Мы писали, что муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес соскучился за едой после отдыха на Бали.
В течение 27 часов Дантес и Дорофеева добирались домой из Бали, но дома их ждал настоящий сюрприз: мама успела "поколдовать" на кухне и приготовить самые вкусные украинские блюда.
На видео Владимир Дантес очень эмоционально показал, как выглядит стол, который был подготовлен к приезду звезд.
Напомним, соблазнительная Надя Дорофеева в наряде-сеточке искусно добилась желаемого
А еще Politeka писала, что взгрустнувшая Дорофеева попрощалась с беззаботной жизнью, что произошло
Также Politeka сообщала, что романтичный Дантес громко оконфузился на глазах у Дорофеевой прямо в самолете