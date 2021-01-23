Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал о проблеме, которая возникла на отдыхе

На фо Владимир позирует топлес, показавшись вместе с Надей. Дантес сделал вид, что кусает подбородок Дорофеевой, пока она стояла рядом и позировала для фото. Певица была в рубашке, купальнике и бейсболке. Муж артистки сделал акцент на носу, где можно увидеть выскочивший герпес. Об этом пишете Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отдельное спасибо герпесу на носу", - написал Владимир.

"И этой парочке, что сделали нашу фотографию более романтичной", - добавил Дантес и сделал укрупненную часть снимка, где можно увидеть каких-то людей.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно пару засыпают комплиментами:

"Как красиво", "Ох, какая грация", "Какое фото красивое", "Дух захватывает", "Как будто картинка какая-то, столько любви", "Какой красивый водопад", "Лучшая пара".

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В течение 27 часов Дантес и Дорофеева добирались домой из Бали, но дома их ждал настоящий сюрприз: мама успела "поколдовать" на кухне и приготовить самые вкусные украинские блюда.

На видео Владимир Дантес очень эмоционально показал, как выглядит стол, который был подготовлен к приезду звезд.

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