Экс-солистка "Время и стекло" Надя Дорофеева изумила атмосферными кадрами

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями на отдыхе на Бали.

Необычные снимки выглядели так, будто кадры из молодежного сериала из 90-х - слегка "потертые", с ужасным освещением и размытостью, но такие "живые", настоящие и глубокие.

Дорофеева показала, как развлекалась с друзьями, катаясь на джипе, изучая местные пляжи, намокая под тропическими водопадами или просто наслаждаясь чашечкой кофе в тенистой беседке.

"Я всего несколько раз в жизни не хотела возвращаться из отпуска... этот стал именно таким. Спасибо, друзья ♥️", - призналась взгрустнувшая Дорофеева.

Пользователи кинулись утешать певицу в комментариях: "Побольше тебе таких отпусков❤️"; "Купальники красивые в этом году особенно 😻🔥"; "Не грусти впереди много чего😍🔥"; "Ну да, с горячего Бали, в холодную Украину не очень 😂😅"; "Фильтр будто кино снимаете 😍🔥"; "Те самые фотки, о которых мечтают все😍🔥"; "Такие все настоящие и классные😍"; "сможешь ли ты привыкнуть к Киеву после Бали? 😬"; "Не грусти зай❤️"; "Потрясающая атмосфера😍"; "Возвращаться в Украину... да тут любой прямо в аэропорту повесится"; "Теперь работать😍".

Ранее мы сообщали, Дорофеева напоследок порадовала фанатов одним из своих самых соблазнительных "балийских" образов. Девушка опубликовала кадры, на которых покрутилась в голубом бикини на шезлонге - эти вызывающие позы могут лишить дара речи.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

Также Politeka писала, что Могилевская и Дорофеева устроили "жару" в соблазнительных нарядах