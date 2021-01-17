Украинская певица и экс-участница группы "Время и стекло", Надя Дорофеева поделилась последними фото из отпуска на Бали

Надя провела отличный отпуск с супругом Владимиром Дантесом На Бали, где встретила Новый год в дружеском кругу и весело отпраздновала Рождество. Сегодня же артистка рассказала, что пора возвращаться в рабочий ритм и ее купальный сезон закрыт.

Чтобы привлечь внимание к себе, Надя поделилась серией фото, на которых позировала в простом купальнике без принтов и завязок с нежным небесным оттенком.

Стоит также отметить, что фигкра Нади восхищает многих фанатов и при этом девушка не раз говорила, что с легкостью может съесть картофель, котлетку, пасту, пирожок – в общем все то, в чем большинство людей себя ограничивает, чтобы не набрать лишних кило.

Так как у звезды хороший обмен веществ, она просто не набирает лишнего, а спорт и тренировки с подтанцовкой ей в этом помогают.

«Купальный сезон закрыт; Ну как можно быть такой сильно красивой ?🥺😍; Хорошего полёта и мягкой посадки❤️; В Киев работать😍🔥; Теперь в -20 лететь, жестко наверное ))); Ждём от тебя новых открытий!❤️ Наверняка, впереди столько всего интересного!🚀🔥 ох и пресс, Надя🔥🔥; Богиня красоты😍❤️; Такая красивая😍; Очень жаль); Вай Красотка♥️♥️; Красивая😍».

Мы также писали, что после того, как в 2017 году Дорофеева стала лицом Maybelline и снялась в фотосессии в Нью-Йорке, она с завидной регулярностью меняет образы и привлекает внимание к себе новыми промо-фото ко всем работам.

В клипе Надя показала свою стильную прическу из двух цветов. Половина ее локонов оказалась темными, а вторая – светло-русыми. Разделенные в два хвоста пряди придали Наде бунтарского и дерзкого вида, а первоначальные кадры без макияжа сделали Надю еще милее.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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