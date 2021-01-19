Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева обескуражила соблазнительным образом и небывалым успехом

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в наряде из сеточки.

Горячая блондинка изящно изогнулась в томной позе, сверкнув пышной красотой. Фантастический и немного дикий лук дополнила оригинальная прическа и необычный макияж.

В подписи Дорофеева похвасталась своими успехами. Как известно, после закрытия группы "Время и Стекло", певица начала сольную карьеру, презентовав свой первый хит в конце ноября прошлого года.

"Рабочий год открывается 🔥 новостью – у песни gorit уже более 1 млн прослушиваний на Spotify меньше чем за 2 месяца! И, как оказалось, это лучший результат для украинского артиста 💔", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Большинство поддержали Надю, но некоторые отметили, что пора бы уже выпустить следующую песню.

"заслуженно!!🔥"

"DOROFEEVA Разрывает весь мир!!🔥"

"Никто и не сомневался что "Горит" будет бить все рекорды🔥"

"Дорофеева растёт😍"

"Ура Надюха🤘"

"Как кобра😂🔥"

"тигрица🔥💜"

"Моя девочка, у тебя будет много успехов, потому что у тебя редкий талант"

"Уже надо что то новенькое. Начинает поднадоедать"

"Не могу поверить, что вы ушли из группы и снова будете петь эту фигню"

Ранее мы сообщали, Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями отдохнула на Новый год на Бали. Звезде настолько понравилось, что она не хотела возвращаться домой в Украину.

"Я всего несколько раз в жизни не хотела возвращаться из отпуска... этот стал именно таким. Спасибо, друзья ♥️", - взгрустнула Надя, что отдых закончился.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

Также Politeka писала, что Дантес с Дорофеевой вернулись в Украину, огорошив домашними кадрами: "Это вам не Бали"