Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева обескуражила соблазнительным образом и небывалым успехом
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в наряде из сеточки.
Горячая блондинка изящно изогнулась в томной позе, сверкнув пышной красотой. Фантастический и немного дикий лук дополнила оригинальная прическа и необычный макияж.
В подписи Дорофеева похвасталась своими успехами. Как известно, после закрытия группы "Время и Стекло", певица начала сольную карьеру, презентовав свой первый хит в конце ноября прошлого года.
"Рабочий год открывается 🔥 новостью – у песни gorit уже более 1 млн прослушиваний на Spotify меньше чем за 2 месяца! И, как оказалось, это лучший результат для украинского артиста 💔", - говорится в сообщении.
Дети Пугачевой и Галкина изменились до неузнаваемости, в сети не скрывают восторга: "Чудо чудное"
Покинувший Украину Влад Яма из "Танців з зірками" показал, где теперь живет: "За секунды все меняется..."
Потап с высунутым языком дал подсмотреть в лифчик Каменских: кадры супружеских забав
Сердитый Эллерт отчитал "Холостячку" Мишину на публике, кадры перепалки: "Минус пятнадцать..."
Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике, звезду просто не узнать: "Худеть никогда не поздно..."
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Большинство поддержали Надю, но некоторые отметили, что пора бы уже выпустить следующую песню.
"заслуженно!!🔥"
"DOROFEEVA Разрывает весь мир!!🔥"
"Никто и не сомневался что "Горит" будет бить все рекорды🔥"
"Дорофеева растёт😍"
"Ура Надюха🤘"
"Как кобра😂🔥"
"тигрица🔥💜"
"Моя девочка, у тебя будет много успехов, потому что у тебя редкий талант"
"Уже надо что то новенькое. Начинает поднадоедать"
"Не могу поверить, что вы ушли из группы и снова будете петь эту фигню"
Ранее мы сообщали, Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями отдохнула на Новый год на Бали. Звезде настолько понравилось, что она не хотела возвращаться домой в Украину.
"Я всего несколько раз в жизни не хотела возвращаться из отпуска... этот стал именно таким. Спасибо, друзья ♥️", - взгрустнула Надя, что отдых закончился.
Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.
Также Politeka писала, что Дантес с Дорофеевой вернулись в Украину, огорошив домашними кадрами: "Это вам не Бали"