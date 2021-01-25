Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала свой роковой образ для первого эфира «Голосу країни» и поделилась подробностями со старта шоу

Не так давно певица присоединилась к составу тренеров нового сезона популярного шоу. После выхода первого эпизода Дорофеева поделилась в своем Инстаграм кадрами с запомнившимися моментами выпуска, пишет Politeka.net.

«Ребята!!! Вчера стартовал первый эфир «Голосу країни»!!! Хочу скорее познакомить вас с моими первыми участницами – Ириной Эрбалидзе и Аленой Левашевой», - написала певица.

В своем посте она поделилась фрагментами выступления исполнительниц.

Кроме того, Дорофеева показала кадры из изначальной заставки, на которых она позирует в роскошном черном костюме. Для появления на шоу певица выбрала сверкающий пиджак с блестками, а также черный топ с завязками, который выглядел очень откровенно и стильно. При этом, во время съемок артистка была еще блондинкой.

Поклонники певицы не смогли проигнорировать ее пост.

«Невероятные девушки», «Такое классное начало что будет дальше», «Класс, такие голоса. Очень понравилось», «Уверена что в этом сезоне победишь ты, если первые участницы крутые и мега талантливые то что будет дальше», «Боже мой какая красота», «С такой прической на Тину Кароль похожа», «Ну зачем Надя так сильно в образе Лободы?», - пишут люди.

Напомним, Дорофееву, Дантеса, Ирину Монатик и других звезд потрясло несчастье с Сергеем Бабкиным: "Держись, пожалуйста!".

Как сообщала Politeka, скандалом обернулся первый выпуск "Голос країни" с Винником, Монатиком и Дорофеевой.

Также Politeka писала, что дерзкая Дорофеева в смелом топе взбудоражила кадром за кулисами "Голосу країни".