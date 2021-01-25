Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала свой роковой образ для первого эфира «Голосу країни» и поделилась подробностями со старта шоу
Не так давно певица присоединилась к составу тренеров нового сезона популярного шоу. После выхода первого эпизода Дорофеева поделилась в своем Инстаграм кадрами с запомнившимися моментами выпуска, пишет Politeka.net.
«Ребята!!! Вчера стартовал первый эфир «Голосу країни»!!! Хочу скорее познакомить вас с моими первыми участницами – Ириной Эрбалидзе и Аленой Левашевой», - написала певица.
В своем посте она поделилась фрагментами выступления исполнительниц.
Кроме того, Дорофеева показала кадры из изначальной заставки, на которых она позирует в роскошном черном костюме. Для появления на шоу певица выбрала сверкающий пиджак с блестками, а также черный топ с завязками, который выглядел очень откровенно и стильно. При этом, во время съемок артистка была еще блондинкой.
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Поклонники певицы не смогли проигнорировать ее пост.
«Невероятные девушки», «Такое классное начало что будет дальше», «Класс, такие голоса. Очень понравилось», «Уверена что в этом сезоне победишь ты, если первые участницы крутые и мега талантливые то что будет дальше», «Боже мой какая красота», «С такой прической на Тину Кароль похожа», «Ну зачем Надя так сильно в образе Лободы?», - пишут люди.
Напомним, Дорофееву, Дантеса, Ирину Монатик и других звезд потрясло несчастье с Сергеем Бабкиным: "Держись, пожалуйста!".
Как сообщала Politeka, скандалом обернулся первый выпуск "Голос країни" с Винником, Монатиком и Дорофеевой.
Также Politeka писала, что дерзкая Дорофеева в смелом топе взбудоражила кадром за кулисами "Голосу країни".