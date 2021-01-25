Украинские звезды переполошились из-за тяжелой болезни известного музыканта Сергея Бабкина, которому нужна срочная операция
Как передает Politeka.net, певец сообщил в соцсети "Инстаграм", что врачи диагностировали у него редкое заболевание глаз, которое встречается всего раз на миллион. В Украине нет ни оборудования, ни препаратов для проведения сложной операции, поэтому ее согласились провести в Австрии 5 февраля. Сергею Бабкину, который стремительно теряет зрение, необходимо выбраться в Вену да еще и пройти десятидневную обсервацию.
"Врач сказал так: Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей. Время идёт на дни!", - поделился композитор в своем посте и предупредил, что пропадет из "Инстаграм".
В комментариях поклонники выразили Бабкину свою поддержку, украинские звезды не остались в стороне после такого несчастья.
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"Серёженька, родной!!!! Если нужна помощь, мы всегда готовы во всем помочь!!!❤️❤️❤️❤️ Надеюсь, всё пройдёт прекрасно!!!", - написал Владимир Дантес. Его супруга Надежда Дорофеева тоже выразила свою поддержку: "Серёженька, Дорогой наш!!! Держись, пожалуйста".
К пожеланиям присоединились Джамала, Ирина Монатик, экс-Nikita Анастасия Кумейко, продюсеры Владимир Завадюк и Руслан Квинта, ведущие Анатолий Анатолич и Андрей Бедняков, певица Вера Кекелия:
"Серёжа, выздоравливай скорее!!!"; "Мы с тобой"; "Серёжа все будет хорошо ❤️🙏😘 Верь в себя!"; Все будет хорошо! И будет у тебя нюх как у собаки, и взгляд как у орла!!!!"; "держим кулачки".
Напомним, Бабкин с пышной бородой ошарашил новым зимним образом: «Чувствуется рука Снежки».
Также Politeka писала, что беда в семье Бабкиных, жена певца неожиданно обратилась к поклонникам: "Я все эти два месяца..."