Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана показали, как веселятся на праздники
Яркое фото пары появилось на странице супруги музыканта в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
В преддверии рождества Бабкина решила поздравить своих читателей с приближающимся праздником и показать, как развлекается с мужем.
«Новая положительная мысль создаёт новую эмоцию. А новая эмоция и есть ваша реальность. Не будь идеальным! Будь восхищённым, удивительным, радужным, стремящимся, радостным Человечком! Прямо сейчас Улыбнитесь! С наступающим Рождеством, Дорогие!», - написала Снежана.
На опубликованном ею фото они с Бабкиным запечатлены во время вечерней прогулки по городу. Муж и жена позируют на фоне наряженной елки слегка наклонившись вперед и вытянув руки. Они оба счастливо улыбаются.
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Поклонники пары не смогли не прокомментировать такой пост.
«Супер позитив», «Спасибищеее за настроение! С Рождеством!», «Какие же классные!», «И вас и вашу семью с Рождеством Христовым! Позитивчики!», «Спасибо Вам! Вы чудо!», «Вы супер! Огромное спасибо за ваши посты, мысли, фото! Вдохновляет каждый раз», «Бомба ракета с наступающим Рождеством Ребята,», «а у вас снега нет или это просто так улицы хорошо чистят?», - пишут люди.
Напомним, жена Бабкина без одежды опозорилась откровенными кадрами, украинцы не выдержали: «И это мать троих детей?».
Как сообщала Politeka, Бабкин с пышной бородой ошарашил новым зимним образом: «Чувствуется рука Снежки».
Также Politeka писала, что счастливый Бабкин посветил песню любимой, и это не жена: «Она моя...».