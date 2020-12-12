Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин посветил песню любимой дочке

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм музыкант опубликовал трогательный кадр, на котором сидел на полу в обнимку с дочкой. Артист светился от счастья. Было видно, что он очень любит свою дочь Веселину.

«Люблю её

и просто обожаю.

Она моя мечта, мой путь.

Всё дышит в ней

Живёт, цветёт, поёт», - написал Бабкин, добавив, что благодаря дочке в его репертуаре появилась такая песня.

В комментариях артисту оставили массу восторженных отзывов.

«Отец и дочь - это прекрасно», «И старшего не обделяйте», «Супер, поздравляю», «Невероятное счастье иметь детей. А если они здоровы, еще больше счастья», - пишут пользователи сети.

Как известно, Бабкин – многодетный отец. Он усыновил сына Снежаны от предыдущих отношений Артура. В браке со Снежаной родилась дочка Веселина и сын Елисей.

Как известно, жена Сергея Бабкина Снежана является его менеджером. Поэтому пара практически все время проводит вместе. Сергей не раз признавался, что ему так удобней. К тому же, жена помогает ему бороться с соблазнами. Как известно, в прошлом у музыканта были проблемы с алкоголем. В одном из интервью Сергей признавался, что однажды изменил жене.

Напомним, что довольный Бабкин показал свои "детские радости" во взрослой жизни: "Завалило".

Как сообщала Politeka, Бабкин с пышной бородой ошарашил новым зимним образом: «Чувствуется рука Снежки».

Также Politeka писала, что беда в семье Бабкиных, жена певца неожиданно обратилась к поклонникам: "Я все эти два месяца...".