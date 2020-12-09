Знаменитий український музикант Сергій Бабкін показав себе в новорічному образі

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився свіжим фото на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з усього, музикант щосили перейнявся атмосферою наближаються свят і вже готовий до зустрічі Нового року. У зв'язку з цим, на новому фото він постав в образі Діда Мороза.

Артист одягнений в традиційний червоний костюм з білим хутром, а доповнює його образ пишна накладна борода.

"Час поверхневих і коротких постів. Зрозумів вас на п'ятірочку. Тоді давайте так: Хо-Хо-Хо. З Наступаючим Вас, Друзі!!! Всі вже написали листи Дідові Морозу?",- написав Бабкін.

Його шанувальники тут же відреагували на пост.

"Чи можна замовити у Діда Мороза стабільну нервову систему?", "Красивий Дід Мороз!", "Дід Мороз на стилі", "відчувається рука сніжки у веденні Інстаграма", "Образ гармата, будинок вже прикрасили?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що дружина Бабкіна, Сніжана, підкорила фото в рожевому сарафані на тонких бретельках.

Примітно, що Сніжана була без білизни, але вона анітрохи не намагалася приховати даний факт. Навпаки спокусниця розстебнула сарафанчик і блиснула оголеними принадами.

У руці дружина співака тримала велику полуницю. Вона дивилася в камеру великими очима. Варто відзначити, що красуня була без макіяжу.

Нагадаємо, дружина Сергія Бабкіна кокетливо розстебнула сарафанчик, під яким нічого не виявилося: "Ваааау, яке...".

Як повідомляла Politeka, задоволений Бабкін показав свої "дитячі радості" у дорослому житті: "Завалило".

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