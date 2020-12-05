Супруги Снежана и Сергей Бабкины попали в непростую ситуацию из-за мошенников

Как сообщает Politeka.net, злоумышленники украли у жены музыканта страницу в "Инстаграм", и лишь спустя два месяца мучений ей удалось вернуть свой микроблог. Снежана тут же поделилась своими переживаниями с пользователями соцсети (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Моё желание исполнилось! Вернули страничку. Абсолютно чудесным образом! Я все эти 2 месяца так сильно верила, не создавала новую! И вот чудо", - написала она в блоге. Она выложила несколько радостных видео в сторис: "Вернули!!! Сердце выпрыгивает, руки еле держат телефон! Какое счастье", - отметила Снежана и едва не расплакалась от нахлынувших эмоций. - "Щемящая радость. Блин, Новый год!".

Сергей Бабкин разделил счастье со своей супругой и порадовался за нее на своей странице:

"Моя девочка наконец-то вернулась в Инстаграм-Семью‼️ Я так рад, что вся эта 2-месячная история с украденным аккаунтом закончилась HAPPY ANDом❤️ УРА!!!".

Многие пользователи соцсети поддержали Снежану в комментариях, хотя нашлись и недоброжелатели:

"О, ура, Снежана, заснежь нас своим появлением и вниманием. Мы тебя любим"; "Хороший подарочек от Мороза Дедушки🤗🌲🎁"; "Случилось!! Свершилось!! Снежа, С Возвращением!!! 🙏🏻😘❤️"; "Поздравляю 👏👏👏 Чудеса случаются у чудесных людей😍😍😍"; "Аж слезинки потекли💙"; "А я то думаю куда вы пропали!!!! Очень рада что вы вернулись 😁👌😉🎉🎉🎉🎉🎉"; "У меня одни маты! Снежана вообще для меня неприятная личность косящая под ангела".

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