Знаменитый украинский музыкант Сергей Бабкин показал себя в новогоднем образе

Как сообщает Politeka.net, артист поделился свежим фото на своей странице в Инстаграм.

Судя по всему, музыкант вовсю проникся атмосферой приближающихся праздников и уже готов ко встрече Нового года. В связи с этим, на новом фото он предстал в образе Деда Мороза.

Артист одет в традиционный красный костюм с белым мехом, а дополняет его образ пышная накладная борода.

«Время поверхностных и коротких ПОСТОВ. Понял вас на Пятёрочку. Тогда давайте так: Хо-Хо-Хо. С Наступающим Вас, Друзья!!! Все уже написали Письма Деду Морозу?», - написал Бабкин.

Его поклонники тут же отреагировали на пост.

«Можно заказать у Деда Мороза стабильную нервную систему?», «Красивый Дед Мороз!», «Дед Мороз на стиле», «Чувствуется рука Снежки в ведении Инстаграма», «Образ пушка, дом уже украсили?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что жена Бабкина, Снежана, покорила фото в розовом сарафане на тонких бретельках.

Примечательно, что Снежана была без белья, но она нисколько не старалась скрыть данный факт. Наоборот соблазнительница расстегнула сарафанчик и сверкнула обнаженными прелестями.

В руке жена певца держала большую клубнику. Она смотрела в камеру большими глазами. Стоит отметить, что красотка была без макияжа.

Напомним, жена Сергея Бабкина кокетливо расстегнула сарафанчик, под которым ничего не оказалось: "Ваааау, какое...".

Как сообщала Politeka, довольный Бабкин показал свои "детские радости" во взрослой жизни: "Завалило".

Также Politeka писала, что беда в семье Бабкиных, жена певца неожиданно обратилась к поклонникам: "Я все эти два месяца...".