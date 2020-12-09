Знаменитый украинский музыкант Сергей Бабкин показал себя в новогоднем образе
Как сообщает Politeka.net, артист поделился свежим фото на своей странице в Инстаграм.
Судя по всему, музыкант вовсю проникся атмосферой приближающихся праздников и уже готов ко встрече Нового года. В связи с этим, на новом фото он предстал в образе Деда Мороза.
Артист одет в традиционный красный костюм с белым мехом, а дополняет его образ пышная накладная борода.
«Время поверхностных и коротких ПОСТОВ. Понял вас на Пятёрочку. Тогда давайте так: Хо-Хо-Хо. С Наступающим Вас, Друзья!!! Все уже написали Письма Деду Морозу?», - написал Бабкин.
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Его поклонники тут же отреагировали на пост.
«Можно заказать у Деда Мороза стабильную нервную систему?», «Красивый Дед Мороз!», «Дед Мороз на стиле», «Чувствуется рука Снежки в ведении Инстаграма», «Образ пушка, дом уже украсили?», - пишут люди.
Ранее мы писали, что жена Бабкина, Снежана, покорила фото в розовом сарафане на тонких бретельках.
Примечательно, что Снежана была без белья, но она нисколько не старалась скрыть данный факт. Наоборот соблазнительница расстегнула сарафанчик и сверкнула обнаженными прелестями.
В руке жена певца держала большую клубнику. Она смотрела в камеру большими глазами. Стоит отметить, что красотка была без макияжа.
Напомним, жена Сергея Бабкина кокетливо расстегнула сарафанчик, под которым ничего не оказалось: "Ваааау, какое...".
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