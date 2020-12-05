Подружжя Сніжана і Сергій Бабкін потрапили в непросту ситуацію через шахраїв

Як повідомляє Politeka.net, зловмисники вкрали у дружини музиканта сторінку в "Instagram", і лише через два місяці мук їй вдалося повернути свій мікроблог. Сніжана тут же поділилася своїми переживаннями з користувачами соцмережі (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Моє бажання здійснилося! Повернули сторінку. Абсолютно чудесним чином! Я всі ці 2 місяці так сильно вірила, не створювала нову! І ось диво", - написала вона в блозі. Вона виклала кілька радісних відео в сторіс: "Повернули!!! Серце вистрибує, руки ледве тримають телефон! Яке щастя", - зазначила Сніжана і ледь не розплакалася від емоцій, що нахлинули. - "Щемлива радість. Блін, Новий Рік!".

Сергій Бабкін розділив щастя зі своєю дружиною і порадів за неї на своїй сторінці:

"Моя дівчинка нарешті повернулася в Instagram-Сім'ю‼️ Я такий радий, що вся ця 2-місячна історія з вкраденим акаунтом Закінчилася happy ANDом❤️ ура!!!".

Багато користувачів соцмережі підтримали Сніжану в коментарях, хоча знайшлися і недоброзичливці:

"О, Ура, Сніжана, засніж нас своєю появою і увагою. Ми тебе любимо"; " Хороший подаруночок від морозу дідуся🤗 🌲 🎁"; " сталося!! Здійснилося!! Сніжа, З Поверненням!!! 🙏 🏻 😘 ❤ ️ "; "Вітаю 👏 👏 👏 чудеса трапляються у чудових людей😍 😍 😍"; " аж сльозинки потекли💙"; " а я то думаю куди ви пропали!!!! Дуже рада що ви повернулися 😁👌😉🎉🎉🎉🎉🎉"; "у мене одні мати! Сніжана взагалі для мене неприємна особистість косить під ангела".

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