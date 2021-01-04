Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина взорвала сеть откровенными снимками

Фотографии Снежаны Бабкиной наделали шуму в сети после того, как одну из них опубликовали на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм Бабкина решила устроить интерактив с читателям и предложила показать людям любые заинтересовавшие их моменты из своей жизни. Среди сообщений, которые она получила, оказалась просьба показать «фото в телефоне, которое вы стесняетесь выставить».

В ответ на эту просьбу Бабкина поделилась снимком, сделанным во время ее занятий йогой. При этом, из одежды на ней только трусы-бикини, а снимок сделан из ракурса сверху во время выполнения одной из асан.

«Фото не постановочное. Это моя йога и неожиданный муж», - подписала фото звезда.

Подписчики страницы «Зірковий шлях» тут же принялись обсуждать фото. При этом, комментарии были не слишком восторженными.

«Так стеснялась, что аж выложила», «Как же ещё можно привлечь внимание», «О господи уже не знает как на себя обратить внимание», «Просто ужасное фото! И это мать троих детей?», «Как актрису не знают, думает хоть ужасное фото выложу чтоб запомнили!», «Это ж 18+, ребята», - писали люди.

Увидев эту публикацию, Бабкина решила порадовать интернет-пользователей еще парочкой фотографий из своего архива. На снимках они с мужем позируют в лесу абсолютно голыми.

«Добью сегодня аудиторию «Зіркового шляха». У меня есть еще в архивчике откровенности – на радость вам и вашим подписчикам», - написала Бабкина.

Напомним, счастливый Бабкин посветил песню любимой, и это не жена: «Она моя...».

Как сообщала Politeka, Бабкин с пышной бородой ошарашил новым зимним образом: «Чувствуется рука Снежки».

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