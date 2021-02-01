Тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофеева не справилась с эмоциями и расплакалась в эфире шоу
Выступление одной из участниц Дианы Стебаковой напомнило певице в тяжелой личной утрате.
Стебакова посвятила свою песню неродной маме. Она ее не рожала, но сделала все для девочки, воспитывая ее, как родную. К сожалению, участницу не взял в команду ни один из тренеров.
Как только участница отбора покинула сцену, экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева расплакалась. Певица вспомнила об отце, который ушел из жизни в 2017 году.
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Тина Кароль и MONATIK поспешили к коллее, чтобы ее утешить. Дорофеева призналась, что очень скучает по отцу.
"Простите. Я просто очень скучаю по папе, которого уже нет со мной. Она так сказала про маму... Простите. Я знаю, что так нельзя", - сказала она.
Вскоре певица взяла себя в руки.
Отметим, в январе этого года со дня смерти отца Нади Дорофеевой прошло четыре года.
В 2017 году Дорофеева делилась своей бедой в Сети. "Я до сих пор, наверное, не верю и не осознаю. Мне все кажется, что это дурной сон", - писала она спустя месяц после смерти отца.
Напомним, Дорофеева посветила идеальной фигуркой в бикини и без одежды, показав самые жаркие кадры с отдыха.
Как сообщала Politeka, Дорофеева без штанов устроила урок соблазна, провокационные кадры.
Также Politeka писала, что Дорофеева в мини-топе и лосинах устроила бесконтрольный соблазн перед зеркалом.