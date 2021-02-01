Известный певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес испытал сильнейшую боль

Известный украинский певец Владимир Дантес в своем микроблоге в Instagram рассказал о настоящей боли, которую ему пришлось испытать, пишет Politeka.net.

Владимир Дантес решил усовершенствовать свое тело с помощью еще одной татуировки, которая продолжает старую. Певец рассказал поклонникам о своих ощущениях, лежа на столе у мастера, который и глазом не моргнув беспощадно "истязал" звезду иглой с черными чернилами.

В Instagram Stories Дантес наглядно показал, как выглядит процесс нанесения тату на тело. Новый рисунок стал дополнением к Фениксу, который уже украшает всю грудь певца.

На кадрах мастер наносил рисунок на левое предплечье Дантеса, продолжая узор из летящих перьев, пока чуть ли не стонущий певец рассказывал о своей боли.

"Ребята, никогда не делаете татуировки. Это очень больно. Я не знаю вообще, зачем вы это делаете. Это просто какой-то треш",- с легким юмором заявил Владимир Дантес на видео и засмеялся сквозь боль.

Свою публикацию певец подписал предостережением о том, что со временем любая тату теряет свой вид, поэтому нужно тщательно все взвесить перед таким шагом.

"Не делайте тату, подумайте, как в старости выглядеть будете",- написал Владиимир Дантес в Instagram Stories.

Напомним, что и Дантес, и его жена Надя Дорофеева с удовольствием украшают свое тело татуировками, от которых приходят в восторг их поклонники. Во время недавнего отдыха пары на Бали фолловеры смогли насладиться множеством ярких снимков, где Дорофеева и Дантес загорали, наслаждались теплыми водами и гуляли по пляжу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

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