Известная украинская певица Надя Дорофеева очаровала фотосессией в халатике на снегу

Певица Надя Дорофеева в своем Instagram показала снимки, где наслаждалась прекрасным зимним утром и заснеженным двором в одном лишь махровом халатике, пишет Politeka.net.

На снимках Надя Дорофеева удивила своим прекрасным настроением в холоднее зимнее утро: певица выбежала во двор в одном халате, чтобы ловить ладонями падающие снежинки и прыгать в снегу, а потом насладиться горячим стаканчиком кофе.

На фотографиях Надя Дорофеева стоит во дворе своего дома в одном халатике, под которым не было практически никакой одежды. Звезда была очарована красотой зимнего дня и мягко падающим с неба снегом, который она ловила ладонями, радуясь каждой снежинке.

Певица, увлеченная зимним волшебством, даже забыла о своем кофе, который держала в руке, и принялась бродить по свежему снегу в надетых на босую ногу зимних сапогах.

Скорее всего, Надю Дорофееву снял на камеру ее муж Владимир Дантес, которого, вероятно, очаровала хрупкая и манящая фигурка супруги в халатике и неожиданная радость, которая читалась на лице певицы. К тому же Дорофеева не забыла сверкнуть стройными ножками, пока веселилась в снегу.

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Вид улыбающейся Дорофеевой на фоне снега привел в восторг ее фанатов, которые тут же засыпали ее комплиментами в комментариях, отмечая красоту звезды и переживая о том, чтобы она не заболела.

"Надя, замёрзнешь", " Снег и Надя - отличное сочетание!", "Красота", " Волшебно", "Как красиво", "В халате не холодно?", "Бегом в дом, холодно", "Атмосферные фотки", "В очередной раз убеждаюсь, что ты самая красивая девушка в Украине", " Не мерзни!!!!", "Это не снег красивый на фоне Нади, это Надя красивая на фоне снега", "Снежная королева", "Главное не заболей, принцесска", "Какая снегурочка, с лате", "Я думаю, эта женщина сумасшедшая",- пишут поклонники Нади Дорофеевой.

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