Владимир Дантес порадовал поклонников смелыми кадрами с отдыха на Бали
Как сообщает Politeka.net, Надя Дорофеева и Владимир Дантес радуют поклонников свежими новостями с Бали, где пара отдыхает. Знаменитости отправились на массаж и порелаксировали в огромном чане-ванной с экзотическими цветами.
Довольно смелыми кадрами Дантес поделился в своем Instagram.
На новом фото изобрежана Надя, которая прикрыла обнаженное тело цветами и руками – фото вышло настолько живым и красочным, что больше напоминает открытку. Рядом сидит Дантес, повернувшись лицом к камере. Тем временем Надежда посылает мужу воздушный поцелуй.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Судья "Х-Фактора" Кондратюк разнес "Квартал 95" и "Дизель Шоу" за сделки с РФ: "Рыба гниет с головы"
Лучше на улицу не выходить: суровая стихия обрушилась на Харьковщину, кадры происходящего
Скандальный Остапчук отличился на вечеринке у Кухар, кадры звездных забав: «Все испортил!»
Винник выдал правду об отношениях между Кароль, Дорофеевой и Монатиком на "Голос країни": "Есть что рассказать"
"Доброе утречко! Всем поцелуйчик от @nadyadorofeeva и удивленное веснушчатое лицо от меня))", - оставил подпись под соблазнительным живописным кадром Вова.
Не всем пользователям сети понравился снимок парочки. Многие отметили, что снимок получился слишком провокационным и интимным. Другие комментаторы наоборот похвалили пару за смелость и оригинальность.
"Совсем стыд потерял", "Я думаю, что невозможно найти более красивую и смелую пару, чем вы двое", "Ничего себе симпотяжку Надежда вьіцепила😳😏🔥", "😘Упс💞", "Доброе утро. Хорошего дня вам)❤️", "Кайфарики😍😍😍", "Ещё скажи что вы там голые?😂".
Напомним, Дорофеева посветила идеальной фигуркой в бикини и без одежды, показав самые жаркие кадры с отдыха.
Как сообщала Politeka, Дорофеева без штанов устроила урок соблазна, провокационные кадры.
Также Politeka писала, что Дорофеева в мини-топе и лосинах устроила бесконтрольный соблазн перед зеркалом.