Владимир Дантес порадовал поклонников смелыми кадрами с отдыха на Бали

Как сообщает Politeka.net, Надя Дорофеева и Владимир Дантес радуют поклонников свежими новостями с Бали, где пара отдыхает. Знаменитости отправились на массаж и порелаксировали в огромном чане-ванной с экзотическими цветами.

Довольно смелыми кадрами Дантес поделился в своем Instagram.

На новом фото изобрежана Надя, которая прикрыла обнаженное тело цветами и руками – фото вышло настолько живым и красочным, что больше напоминает открытку. Рядом сидит Дантес, повернувшись лицом к камере. Тем временем Надежда посылает мужу воздушный поцелуй.

"Доброе утречко! Всем поцелуйчик от @nadyadorofeeva и удивленное веснушчатое лицо от меня))", - оставил подпись под соблазнительным живописным кадром Вова.

Не всем пользователям сети понравился снимок парочки. Многие отметили, что снимок получился слишком провокационным и интимным. Другие комментаторы наоборот похвалили пару за смелость и оригинальность.

"Совсем стыд потерял", "Я думаю, что невозможно найти более красивую и смелую пару, чем вы двое", "Ничего себе симпотяжку Надежда вьіцепила😳😏🔥", "😘Упс💞", "Доброе утро. Хорошего дня вам)❤️", "Кайфарики😍😍😍", "Ещё скажи что вы там голые?😂".

Напомним, Дорофеева посветила идеальной фигуркой в бикини и без одежды, показав самые жаркие кадры с отдыха.

Как сообщала Politeka, Дорофеева без штанов устроила урок соблазна, провокационные кадры.

Также Politeka писала, что Дорофеева в мини-топе и лосинах устроила бесконтрольный соблазн перед зеркалом.