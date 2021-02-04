Фаворитка Аллы Пугачевой, украинская певица Мила Нитич станет участницей шоу «Голос країни»

Об этом сообщается на официальной странице популярного проекта «Голос країни» в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Уже в это воскресенье на сцене Голоса выступит украинская певица Мила Нитич. Как думаешь, удастся ли девушке развернуть тренерские кресла? Узнаешь уже в это воскресенье в 21:00 в эфире 1+1», - сказано в сообщении.

Сама певица рассказала, что этой весной разорвала отношения со своим продюсером Владимиров Бебешко.

"Человек, которому ты доверяла больше всего... Тебя просто предали", - сказала Мила и не смогла сдержать слез.

Нитич, добавиа,что единственный, кого ей хочется вернуть, это она сама.

Отметим, многих такое известие обрадовало.

«Абсолютный самородок, Мила, чем дольше ты идёшь к успеху - тем ты ближе! Не сдавайся», «Уверен, развернутся все кресла!», «Невероятно крутая вокалистка 😍 очень рада, что она здесь», «Она обалденная. Какие вокальные чудеса она творила в первом сезоне Голоса країни, стала полуфиналисткой от команды Стаса Пьехи. Долго о ней ничего не слышал. В ней ещё столько энергии, что хватит на весь 11 сезон», - пишут в комментариях.

Отметим, Мила Нитич впервые лично встретилась с Пугачевой в 2009 году на международном фестивале "Новая волна" в Юрмале. Тогда она получила специальный приз от Аллы Борисовной. За исполнение песни «Где ты?», украинская певица получила «Золотую звезду Аллы», диплом и 50 тыс. долларов. Победительницей тогда стала Джамала, которая получили по 50 тыс. евро.

Затем Мила приезжала на интервью к Пугачевой на радио "Алла" в Киве. Нитич добавила, что обе их встречи были искренними и непринужденными.

"За свою жизнь с Аллой Борисовной я виделась два раза. Первый раз в Юрмале после награждения на "Новой волне", когда она пригласила меня в свою гримерку. Второй – на радио "Алла" в Киеве в 2009 году, у нас было полуторачасовое интервью. Оба раза были очень искренними и непринужденными. Я навсегда запомнила Пугачеву как очень свободную в своем мышлении женщину, ту, которая всегда думает и поступает так, как считает нужным. Конечно, мне было мало этого общения, но его оказалось достаточно, чтобы запомнить на всю жизнь", – рассказывала Мила Нитич.

Напомним, Дорофеева блеснула достоинствами в мини-платье на "Голосі країни": "Какая же ты богиня"

Как сообщала Politeka, девочка с неизлечимой болезнью на "Голос країни" вызвала у Монатика слезы, а у Винника шок: "Это чудо"

Также Politeka писала, что неприступную Кароль застали в нежных объятиях Дана Балана на «Голосі країни», фото воссоединения: "Ух, будет горячо!"