Певица Алла Пугачева уже и место на кладбище прикупила

71-летняя артистка вкинет миллионы на то, чтобы фамильный склеп выглядел так, как она хочет. Об этом зашла речь в эфире программы "Звезды сошлись". По слухам, Алла Борисовна приобрела несколько участков на Кузьминском кладбище и собирается построить там фамильный склеп.

Один из дизайнеров, пожелавший сохранить имя в тайне, рассказал, как будет выглядеть семейный склеп, в котором якобы похоронят Пугачеву.

«Если это будет фамильный склеп, то там должен быть использован герб или вензель с буквами «АБ», — сообщил он.

Этот герб можно увидеть уже сейчас. Им украшена стена замка, расположенного в поселке Грязь, в котором живет Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми.

Стоит отметить, что Кузьминское кладбище считается одним из самых престижных, стоимость квадратного метра там может достигать 5 миллионов рублей.

Неудивительно, что Примадонна озаботилась, чтобы у нее было свое "местечко" на кладбище. Артистка, хоть и находится в более-менее добром здравии, однако, годы берут свое. К тому же, Пугачева до сих пор до конца не оправилась после своей поездки в зону отчуждения в Чернобыль в 1986 году. Тогда она, среди немногих артистов, согласилась дать концерт для ликивидаторов - чтобы поднять "боевой дух".

По словам Галкина, та поездка стоила певице здоровья. После этого у нее начались проблемы с щитовидной железой и голосом (со смыканием связок). Артист называет произошедшее "тихим ужасом", но отмечает, что сразу после аварии никто в стране и мире не знал, как защититься от последствий аварии.

Напомним, что внучка Пугачевой покутила на празднике известной миллионерши в Майами: "Это Клава такая уже?".

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