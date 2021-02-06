Дочь Аллы Борисовны Пугачевой Лиза Галкина, несмотря на совсем юный возраст, удивляет талантами

Видеозапись появился в официальном Instagram-аккаунте фан-клуба Елизаветы Галкиной, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

«Лучше быть учеником 😇», - говорится в подписи.

На кадрах 7-летняя Лиза, которая в этом году пошла в первый класс, стоит на пороге дома, одетая в верхнюю одежду. Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина в розовой курточке и шапке с помпоном мелодично пропела: «Это новый шаг для нас. Постараюсь я во всем лучшим быть учеником».

На видео также попал ее братик Гарри, который спешно одевал шапку, по всей видимости, дети отправлялись в школу.

Фолловеры одарили маленькую певицу массой комплиментов.

"Невероятно прекрасная девочка!!!", "Самая красивая и умненькая девочка,на радость родителям,обожаем вашу семью", "Куколка", "Такая молодец", - пишут в сети.

К слову, двойняшки Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году от суррогатной матери. Долгое время не было никаких подробностей о рождении малышей, однако накануне Максим Галкин дал интервью, в котором рассказал, что суррогатная мать не знала, чьих детей вынашивает.

Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата.

Как сообщала Politeka, гордый Галкин похвастался повзрослевшей дочкой, копией Пугачевой: "Аллочка молодая"

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