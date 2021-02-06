Дочь Аллы Борисовны Пугачевой Лиза Галкина, несмотря на совсем юный возраст, удивляет талантами
Видеозапись появился в официальном Instagram-аккаунте фан-клуба Елизаветы Галкиной, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
«Лучше быть учеником 😇», - говорится в подписи.
На кадрах 7-летняя Лиза, которая в этом году пошла в первый класс, стоит на пороге дома, одетая в верхнюю одежду. Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина в розовой курточке и шапке с помпоном мелодично пропела: «Это новый шаг для нас. Постараюсь я во всем лучшим быть учеником».
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Винник по-крупному ошибся на "Голосі країни", кадры облетели сеть: "Мурашки по коже"
Скромница Кухар из "Танців з зірками" в бикини с кружевом охладилась под душем: силуэт впечатляет
"Детки уже спали": трагедия случилась в детсаде под Полтавой, первые подробности
"У нас закончился воздух!": люди оказались в огненном плену масштабного пожара, кадры трагедии
На видео также попал ее братик Гарри, который спешно одевал шапку, по всей видимости, дети отправлялись в школу.
Фолловеры одарили маленькую певицу массой комплиментов.
"Невероятно прекрасная девочка!!!", "Самая красивая и умненькая девочка,на радость родителям,обожаем вашу семью", "Куколка", "Такая молодец", - пишут в сети.
К слову, двойняшки Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году от суррогатной матери. Долгое время не было никаких подробностей о рождении малышей, однако накануне Максим Галкин дал интервью, в котором рассказал, что суррогатная мать не знала, чьих детей вынашивает.
Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата.
Как сообщала Politeka, гордый Галкин похвастался повзрослевшей дочкой, копией Пугачевой: "Аллочка молодая"
Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.