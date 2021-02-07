Известная российская певица Алла Пугачева покорила жизнерадостным видом рядом с молодым мужем

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм опубликовали нарезку видео из совместных выступлений Пугачевой и Максима Галкина. Поклонники собрали архивные видео, на которых Пугачева еще была достаточно молодой и энергичной. Кроме этого, они вспомнили слова Галкина, которые он говорил о жене в одном из интервью.

«Меня в ней не раздражает ни-че-го. Тем более что, знаешь, по прошествии лет бывает, что люди устают друг от друга. У меня все наоборот. Просто она — мой человек. С ней я понял самую банальную, тривиальную истину, что люди разделены на половины. Вот я нашел свою половину», - заявил Галкин, добавив, что ему в Алле нравится абсолютно все.

На фото Пугачева в неприличном мини и чулках зажигала с еще юным Галкином.

В комментариях звездной паре оставили массу приятных слов.

«Легенда на века!», «Вы самые красивые, самые талантливые, любимые.Счастья вам огромного», «Восхищаюсь Аллой всю свою жизнь! А теперь ещё и Вами в целом))) Вся Ваша семья - это сказочное волшебство», «как же мы вас любим», «Какая Алла Борисовна разная, но всегда положительная и с улыбкой», - пишут пользователи сети.

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