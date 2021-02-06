Дочка Алли Борисівни Пугачової Ліза Галкіна, незважаючи на зовсім юний вік, дивує талантами

Відеозапис з'явився в офіційному Instagram-акаунті фан-клубу Єлизавети Галкіної, передає Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"Краще бути учнем 😇», - йдеться в підписі.

На кадрах 7-річна Ліза, яка в цьому році пішла в перший клас, стоїть на порозі будинку, одягнена у верхній одяг. Спадкоємиця Алли Пугачової і Максима Галкіна в рожевій курточці і шапці з помпоном мелодійно проспівала: «Це новий крок для нас. Постараюся я в усьому кращим бути учнем".

На відео також потрапив її братик Гаррі, який спішно одягав шапку, по всій видимості, діти відправлялися в школу.

Фоловери обдарували маленьку співачку масою компліментів.

"Неймовірно прекрасна дівчинка!!!", "Найкрасивіша і розумна дівчинка, на радість батькам, обожнюємо вашу сім'ю", "лялечка", " Така молодець", - пишуть вони.

До слова, двійнята Ліза і Гаррі з'явилися на світ в 2013 році від сурогатної матері. Довгий час не було ніяких подробиць про народження малюків, проте напередодні Максим Галкін дав інтерв'ю, в якому розповів, що сурогатна мати не знала, чиїх дітей виношує.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.

Як повідомляла Politeka, гордий Галкін похвалився подорослішала донькою, копією Пугачової: "Аллочка молода"

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна винесла "Модний вирок" старшій сестрі Христині Орбакайте.