Дочка Алли Борисівни Пугачової Ліза Галкіна, незважаючи на зовсім юний вік, дивує талантами
Відеозапис з'явився в офіційному Instagram-акаунті фан-клубу Єлизавети Галкіної, передає Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
"Краще бути учнем 😇», - йдеться в підписі.
На кадрах 7-річна Ліза, яка в цьому році пішла в перший клас, стоїть на порозі будинку, одягнена у верхній одяг. Спадкоємиця Алли Пугачової і Максима Галкіна в рожевій курточці і шапці з помпоном мелодійно проспівала: «Це новий крок для нас. Постараюся я в усьому кращим бути учнем".
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На відео також потрапив її братик Гаррі, який спішно одягав шапку, по всій видимості, діти відправлялися в школу.
Фоловери обдарували маленьку співачку масою компліментів.
"Неймовірно прекрасна дівчинка!!!", "Найкрасивіша і розумна дівчинка, на радість батькам, обожнюємо вашу сім'ю", "лялечка", " Така молодець", - пишуть вони.
До слова, двійнята Ліза і Гаррі з'явилися на світ в 2013 році від сурогатної матері. Довгий час не було ніяких подробиць про народження малюків, проте напередодні Максим Галкін дав інтерв'ю, в якому розповів, що сурогатна мати не знала, чиїх дітей виношує.
Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.
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