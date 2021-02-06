Відома співачка Алла Пугачова постала в яскравому образі, підкоривши красою

За свій 71 рік артистка зробила кар'єру, якій позаздрять молоді, пише Politeka.net. Досі у зірки з'являються нові фанати, які закохуються в її голос і пісні.

Шанувальники створюють в мережі групи, присвячені кумиру. Так, в одному з таких акаунтів згадали яскравий образ Пугачової.

На знімку знаменитість позувала в червоній блузі з об'ємними рукавами. Красива прикраса сяяла на шиї артистки і послужила відмінним акцентом, що притягує погляд.

У артистки також була пишна зачіска, ймовірно, перука.

Макіяж з синіми тінями підкреслив колір очей зірки.

"Будьте собою - всі інші ролі зайняті! 🌸 👏 🏻 ",- написали автори поста.

За кілька годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Респект, вона зробила себе сама, респект!!!", "Найулюбленіша і мудра!!! Найкрасивіша і вічно молода!!!! АЛЛА БОРИСІВНА!!!!!!!!!👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🙏❤️🙏❤️🙏❤️🙏🌺🎉🎊🎈🎁🎂🎄☃️🌷💕💐", "Так, тепер можна давати поради і міркувати про правильне життя. Але ж раніше Алла Борисівна сама пустувала і ще як!!!! У кожного свій досвід і свої помилки", " Не сумуй!", "Красива жінка ❤️ ❤️ ❤️", " Наша улюблена.❤ ️ 👍 👏 ", "Як завжди оригінальна"," Ви завжди були собою наша зірка пишаюся вами", " сказано в точку...", "Наша трояндочка, наша любимка!😘", "❤️🔥❤️🔥 люблю Аллочка !!!❤ ️ 🔥 ❤ ️ 🔥 ",- написали користувачі мережі.

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