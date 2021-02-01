Алла Пугачева не пришла на похороны своего звездного стилиста Александра Шевчука, удивив своим поведением
Не так давно в России неожиданно скончался стилист, который работал со многими знаменитостями, в числе которых были Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Лариса Долина и другие. Шевчука экстренно госпитализировали с кровотечением 24 января, однако врачи так и не смогли его спасти. Обстоятельства его смерти пока остаются не выясненными.
Как сообщается в российской передаче «Ты не поверишь!», во время закрытой церемонии прощания с Шевчуком все ждали, появится ли Пугачева. Однако, Примадонна не только не явилась сама, но не прислала даже букета гвоздик, изрядно удивив близких стилиста.
А вот Лайма Вайкуле, которая дружила со стилистом, решила поддерживать его до конца. По словам друзей Шевчука, именно она взяла на себя все расходы, связанные с его похоронами.
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В свою очередь, стилист Джордж Ровалс рассказал, что у стилиста всегда был сложный характер: он совершенно не умел прислушиваться ко мнению своих звездных клиентов, из-за чего Пугачева и отказалась от его услуг.
Близкие отмечают, что из-за непростого характера Шевчук был обижен на весь шоу-бизнес. При этом, на его похоронах звезды говорили о нем исключительно в позитивном ключе, а многие, как например Анастасия Стоцкая, плакали навзрыд.
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