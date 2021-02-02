Известная певица Алла Пугачева дала волю чувствам, растрогав своих поклонников

Уже несколько дней в Сети не перестают обсуждать видео с плачущей Аллой Пугачевой, которое вызывает неподдельные эмоции у ее фанатов. На кадрах, которые показали в фан-странице Примадонны в Instagram, Пугачева не сдержала внезапный порыв эмоций, пишет Politeka.net.

На видео Алла Пугачева, видимо, дававшая интервью, внезапно расплакалась и даже стала прикрывать лицо руками, незаметно вытирая слезы, катившиеся по щекам певицы. Но звезда все-таки взяла себя в руки, хотя все чувства все еще были написаны у нее на лице.

Видео вызвало неоднозначную реакцию со стороны ее поклонников, так как они не понимали, что происходит всегда сильной Аллой Борисовной. Фолловеры в комментариях начали успокаивать звезду и сочувствовать ей, а также назвали самой талантливой и красивой.

"Какие бы эмоции не были одним словом Примадонна!", "Алочка сильная женщина, она не может плакать", "Мы вас любим!!!", "Сильная женщина плачет у окна!", "Поплакать каждому надо", "Алла ты легенда нашей эстрады, талантливей тебя увы пока нет, мы тебя любим", "Не надо расстраиваться!", "Алла, Вам не о чем плакать. У Вас есть дети - смысл и радость Вашей жизни!", "Обидно, что жизнь пролетела за концертами, сейчас бы пожить, а здоровье подводит", "Красавица! Даже когда плачет!", "У всех бывает такая минута когда хочется выплакаться дать волю слезам",- написали фолловеры в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@_alla.pugacheva_)

На самом деле слезы Аллы Борисовны были вызваны воспоминаниями о своей молодости и о своем сотрудничестве с великим композитором Раймондом Паулсом, который создал для нее множество хитов и даже знаменитые "Миллион алых роз".

Пугачева записала трогательное видео для передачи на латышском телевиденье к 85-летию композитора, в котором попыталась поздравить его, но воспоминания нахлынули на нее с первых же секунд видеозаписи. Сама Пугачева призналась, что не может не плакать, когда вспоминает те годы.

"Я не могу, потому что я так сентиментальна... Что я начинаю о нем говорить, и у меня слезы в глазах. А что, кому расскажешь, от чего слезы... Подумают, что это старческие...",- говорила Алла Борисовна сквозь слезы, пытаясь смеяться сквозь них.

"Это же юность моя, молодость... Раймонд, ты уникальный человек, неповторимый, гениальный! Я так благодарна судьбе, что она связала нас с тобой!",- комментировала Алла Пугачева.

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