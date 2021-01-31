Певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили необычным занятием
Как передает Politeka.net, забавное видео появилось на Instagram-страничке дочери Примадонны.
"Ничего не отваливается", - заинтриговала Лиза подписью к посту.
На опубликованных кадрах, звезды в непринужденной обстановке обсудили свой поход на дискотеку.
"Ох, натанцевались", - заявила Вайкуле.
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"Фух, я не могу, ноги отваливаются. Какой успех!", - добавила Пугачева.
"Сейчас уже стемнеет, предлагаю пойти на другую дискотеку. Более развязную", - предложила Лайма.
"Думаешь мы в темноте помоложе выглядим? Молодой, молодой... Иногда хочется постарше", - поделилась Примадонна, но получила замечание от своего мужа.
"Я вам дам постарше!", - заявил шоумен за кадром.
Разыгранная сценка повеселила поклонников звезды.
"Девочки красавицы !!! Максу повезло", "Ой хулиганки, сделали настроение на весь вечер", "Весёлые девочки", "Самые дорогие, то Алла, что Лайме, красивей и моложе выглядят, чем Собчак", - писали пользователи сети под видео.
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