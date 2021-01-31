Певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили необычным занятием

Как передает Politeka.net, забавное видео появилось на Instagram-страничке дочери Примадонны.

"Ничего не отваливается", - заинтриговала Лиза подписью к посту.

На опубликованных кадрах, звезды в непринужденной обстановке обсудили свой поход на дискотеку.

"Ох, натанцевались", - заявила Вайкуле.

"Фух, я не могу, ноги отваливаются. Какой успех!", - добавила Пугачева.





"Сейчас уже стемнеет, предлагаю пойти на другую дискотеку. Более развязную", - предложила Лайма.

"Думаешь мы в темноте помоложе выглядим? Молодой, молодой... Иногда хочется постарше", - поделилась Примадонна, но получила замечание от своего мужа.

"Я вам дам постарше!", - заявил шоумен за кадром.

Разыгранная сценка повеселила поклонников звезды.

"Девочки красавицы !!! Максу повезло", "Ой хулиганки, сделали настроение на весь вечер", "Весёлые девочки", "Самые дорогие, то Алла, что Лайме, красивей и моложе выглядят, чем Собчак", - писали пользователи сети под видео.





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