Популярный российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как он учит детей "плохим словам"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Галкина в соцсети.

Так, в аккаунте Галкина появились сторис, на которых он рассказывает своей дочери Лизе о своем луке, как вдруг выдает слово "халява" и просит девочку его не запоминать, так как это "плохое слово".

"Папа, у тебя очень красивые сапожки!" - говорит дочь шоумена Лиза.

"Да вы посмотрите, какой у меня вообще ансамбль", - ответил Галкин, а дальше начал рассказывать о своей шапке, шарфе, обуви, куртке и других вещах.

При этом всю одежду муж Пугачевой называл на французский манер - "жабо дю пале", "сетребо" и т.д.

"Вот это какая-то куртка из подарков, какая-то халява была. Ой, прости, это плохое слово. Бесплатно было", - быстро исправился артист.

На опубликованном видео Галкин вместе с дочкой прогуливается по улице в морозную зимнюю погоду. Они тепло одеты, а девочка ходит вокруг отца и расспрашивает его о найденных на земле перьях.

"Кого-то ощипали", - ответил он ребенку.

Напомним, игривая Пугачева раззадорила молодого Галкина на публике: "Мой зверь...".

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