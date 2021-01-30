Популярный российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как он учит детей "плохим словам"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Галкина в соцсети.
Так, в аккаунте Галкина появились сторис, на которых он рассказывает своей дочери Лизе о своем луке, как вдруг выдает слово "халява" и просит девочку его не запоминать, так как это "плохое слово".
"Папа, у тебя очень красивые сапожки!" - говорит дочь шоумена Лиза.
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"Да вы посмотрите, какой у меня вообще ансамбль", - ответил Галкин, а дальше начал рассказывать о своей шапке, шарфе, обуви, куртке и других вещах.
При этом всю одежду муж Пугачевой называл на французский манер - "жабо дю пале", "сетребо" и т.д.
"Вот это какая-то куртка из подарков, какая-то халява была. Ой, прости, это плохое слово. Бесплатно было", - быстро исправился артист.
На опубликованном видео Галкин вместе с дочкой прогуливается по улице в морозную зимнюю погоду. Они тепло одеты, а девочка ходит вокруг отца и расспрашивает его о найденных на земле перьях.
"Кого-то ощипали", - ответил он ребенку.
Напомним, игривая Пугачева раззадорила молодого Галкина на публике: "Мой зверь...".
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