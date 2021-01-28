Популярний російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав себе без сорочки і поділився своїми мріями

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з усього, Галкін втомився від січневих морозів і сірості, і думками вже знаходиться на морі. У зв'язку з цим шоумен опублікував архівне фото, на якому показав себе на відпочинку.

На знімку видно тільки торс артиста, проте, судячи з усього, він знаходиться десь на пляжі. Галкін позує без сорочки і в шортах, або плавках.

Артист широко посміхається і виглядає явно задоволеним життям.

"А коли літо буде?",- поцікавився він у підписі до фото.

Шанувальники артиста не змогли проігнорувати таке фото. При цьому, в коментарях багато хто відзначає, що Галкін на знімку виглядає дуже молодо.

"Дивлячись на тебе, вже літо", "у кого є бабосики, у тих літо може бути коли захочеш", "дуже красива фотографія, Максим! Ви дуже тут молодо виглядаєте", "Максим сам як сонечко", "Кучеряшка", "немов Крістофер Аткінс в Блакитній лагуні", "такий гарненький", "Оце так атлет!", "Сонячний хлопчик", "на голові сіно-солома. Справжнє літо", "у кожного своє літо. І нехай воно не закінчується!!",- пишуть люди.

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