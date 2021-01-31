Певица Кристина Орбакайте в метательном образе ошеломила сходством со своей дочерью
Фотографию знаменитость разместила у себя в Инстаграм-аккаунте м, передает Politeka.net
Как известно, в этом году Кристина Орбакайте будет отмечать свое 50-летие, однако дочь знаменитой певицы Аллы Пугачевой до сих пор восхищает молодым внешним видом и стройной фигурой. А еще у Орбакайте трое детей, и она успевает выполнять обязанности мамы и жены: ее старшие сыновья – Никита и Дэни – уже взрослые и самостоятельные, а младшую дочь Клавдию певица заботливо растит вместе с мужем Михаилом Земцовым.
На новом фото, которое появилось в микроблоге певицы показано, как мама с дочкой едут в автомобиле. Они приняли одинаковую мечтательную позу и смотрят куда-то вдаль.
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Фанаты обратили внимание, как они похожи.
«Красавицы», «Это маленькая Кристина сзади? Очень похожи😍», «Мам с дочкой как две капли воды», "Какая Клавдия интересная девчонка!!!!", "На втором плане маленькая Кристина. Тот же силуэт "Чучело", знакомый и любимый из детства. Кристина, ты чудо. Как и всё ваше семейство.Будте счастливы" - пишут в сети.
Ранее мы сообщали, Орбакайте потрясла цветущим видом на собственной кухне.
Певица позировала в блестящем халате, широко раскинув руки. В подписи звезда объяснила, с чем связана ее радость.
Напомним, что Кристина Орбакайте в кожаном наряде заткнула за пояс молодых красоток: Пугачева может гордиться.
Как сообщала Politeka, красавцы-сыновья Кристины Орбакайте взбудоражили сеть, редкое фото: "Они совсем не похожи".
Также Politeka писала, что Кристина Орбакайте в мини наплевала на возраст, заткнув за пояс молодых звезд: «Стройняшечка!».