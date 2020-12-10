Российская певица Кристина Орбакайте похвасталась роскошными ножками в мини-платье

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Кристина опубликовала кадр с выступления. Артистка была одета в короткое блестящее платье и черные колготки. Образ дополняла необычная стрижка и ботинки на высоком каблуке. Кристина заняла соблазнительную позу, что сделало кадр особенно пикантным.

«Новый 2021 год мы будем встречать моей новой, заводной песней «Новый год, Come on!». Но премьеру я устрою раньше, сейчас готовим на неё видеоклип. Буду держать вас в курсе», - подписала фото красотка.

В комментариях Кристине оставили массу восторженных отзывов.

«Красавица. Стройняшечка! Вам очень идёт чёлка», «Ураааа! Отличная новость. Очень ждём!», «Красавица», «Супер! Ждём с нетерпением!», «Аааа, класс! Новогодняя песня от вас - это то, что нужно для улучшения настроения! Очень жду!», «Красавица Кристина!», «красивое платье, очень)радости в наступающем новом году)», «Я без ума от вашей пластичности, очень буду ждать премьеру», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте решилась на смелый эксперимент, появившись на одном из концертов в экстравагантном платье. Дерзкое кожаное платье, юбка которого состояла из обрезков, пришлось по фигуре звезде. Выглядела она очень молодо и соблазнительно.

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