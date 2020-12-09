Стала ще більше схожа на матір

Співачка Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, викликала ажіотаж новорічним фото поруч з ялинкою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 49-річної зірки в Instagram опублікували свіже фото, на якому співачка постала в довгій "вузькій" сукні з незвичайним принтом.

Хоч сама Христина і позувала біля пухнастої сріблястої ялинки з обеззброюючою посмішкою, але ось на її вбранні було зображено обличчя дівчини з заплаканими очима - там сльози мало не на весь її бік.

Незважаючи на незвичайний вибір сукні, святкове фото артистки припало до душі публіці. Орбакайте підкреслила красу яскравим макіяжем з акцентом на очі та акуратною укладкою.

"Як Ваші справи, мої хороші? ❤ ️☺", - поцікавився автор поста.

Користувачі кинулися коментувати:

"Христина! Все добре! І нехай так буде завжди! 💐"

"Спасибі велике, відмінно☺дивлячись на ваш квітучий вигляд Христина, у вас теж сподіваюся все добре ☺❤️"

"Яка гарна! Очей не відірвати від такої краси !🧡🌸🧡"

"Крися, красуня, лапочка, ялинка красива, молодець добре прикрасила!❤️♥️"

"Як вам до лиця срібляста ялинка!!!"

"Крісті стала ще більше схожа на маму"

"Який веселенький наряд та видно настрій у тебе прекрасний"

"Крісті, ти чого така красива? як так ти все красивіше і красивіше???"

"Наряд пречудовий"

"Як завжди - красуня ..."

Раніше ми повідомляли, Орбакайте здивувала брутальним нарядом, в якому з'явилася на публіці. На ній було рване шкіряне плаття, низ якого, швидше, нагадував локшину, ніж спідницю.

"Христиночка! Ви ідеальна! Красива, стильна, молода і дуже талановита!", "Дуже круто і дійсно інша. І молодше і яскравіше", - відреагували користувачі.

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