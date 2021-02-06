Известная певица Алла Пугачева предстала в ярком образе, покорив красотой

За свой 71 год артистка сделала карьеру, которой позавидуют молодые, пишет Politeka.net. До сих пор у звезды появляются новые фанаты, влюбляющиеся в ее голос и песни.

Поклонники создают в сети группы, посвященные кумиру. Так, в одном из таких аккаунтов вспомнили яркий образ Пугачевой.

На снимке знаменитость позировала в красной блузе с объемными рукавами. Красивое украшение сияло на шее артистки и послужило отличным акцентом, притягивающим взгляд.

У артистки также была пышная прическа, вероятно, парик.

Макияж с синими тенями подчеркнул цвет глаз звезды.

"Будьте собой - все прочие роли заняты! 🌸👏🏻", - написали авторы поста.

За несколько часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Респект, она сделала себя сама, респект!!!", "Самая любимая и мудрая!!! Самая красивая и вечно молодая!!!! АЛЛА БОРИСОВНА!!!!!!!!!👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🙏❤️🙏❤️🙏❤️🙏🌺🎉🎊🎈🎁🎂🎄☃️🌷💕💐", "Да, теперь можно давать советы и рассуждать о правильной жизни. А ведь раньше Алла Борисовна сама шалила и ещё как!!!! У каждого свой опыт и свои ошибки", "Не грусти!", "Красивая женщина ❤️ ❤️ ❤️", " Наша любимая.❤️👍👏", "Как всегда оригинальна", "Вы всегда были собой наша ЗВЕЗДА горжусь ВАМИ", "Сказано в точку...", "Наша розочка, наша любимка!😘", "❤️🔥❤️🔥 люблю Аллочка !!!❤️🔥❤️🔥", - написали пользователи сети.

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