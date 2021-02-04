У Мережі з'явилися цікаві кадри з онукою Алли Пугачової Клавдією Земцовою, яка подорослішала
Як передає Politeka.net, мама дівчинки Крістіна Орбакайте опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала, як разом з чоловіком, бізнесменом Михайлом Земцовим і 8-річною спадкоємицею побували на святі на честь дня народження зірки YouTube Насті Радзинської.
Дівчинці виповнилося 7 років, але вона вже, згідно з даними Forbes, заробляє в рік близько 18 млн доларів, завдяки своєму каналу «Лайк Настя».
Сім'я маленької блогерки переїхала з російського Краснодара в Майамі, США. Тут же є нерухомість і у Орбакайте. Так що не дивно, що Клавдія знайома з Настею, більш того, часто буває у неї в гостях.
На вечірку з нагоди 7-річчя Радзинської, Орбакайте з'явилася в ліловому брючному костюмі оверсайз, а її дочка - в блакитному короткому комбінезоні та джинсовій курточці.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
"Холостячка" Мішина та Еллерт з дітьми терміново залишають Україну, встряли в халепу: "Це вже кінець..."
Обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт показав, чим годує дітей, поки не бачить Ксенія: "Повний, коротше..."
Як Кароль, Каменських, Брежнєва та інші стильні зірки одягалися до популярності: незручні фото
Тіна Кароль проговорилася, що у неї насправді було з Даном Баланом: "Я ще не відійшла..."
Не тільки внучка Пугачової, коли навідується до Флориди, відвідує свою багату подругу. Також в гостях у Радзинської часто буває 9-річна дочка Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія.
Так, Настя нещодавно хвалилася кумедними фото з подружками в Instagram. Дівчатка бавилися на камеру. На одному зі знімків Клавдія схопила юну мільйонерку під руки, а Алла-Вікторія - за ноги, й трохи підняли над землею.
Користувачі з жаром обговорили побачене в коментарях:
"Cool! 😍 Знайомі обличчя! 💜"
"Які всі ви милі 😍 😍 😍мої улюблені дівчатка 🎉"
"Стільки радості!😊"
"Це Клава така велика вже?"
"Клавдія Земцова дуже красива! ❤️"
Нагадаємо, молодша дочка Пугачової затьмарила Орбакайте, справжня красуня росте: "копія мама Алла"
Як повідомляла Politeka, онук Алли Пугачової ошелешив терміновим зверненням з лікарні, що сталося: "Татусь..."
Також Politeka писала, що Орбакайте показала підрослу внучку Пугачової, приголомшивши схожістю: "той же силует" Опудало"