У Мережі з'явилися цікаві кадри з онукою Алли Пугачової Клавдією Земцовою, яка подорослішала

Як передає Politeka.net, мама дівчинки Крістіна Орбакайте опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала, як разом з чоловіком, бізнесменом Михайлом Земцовим і 8-річною спадкоємицею побували на святі на честь дня народження зірки YouTube Насті Радзинської.

Дівчинці виповнилося 7 років, але вона вже, згідно з даними Forbes, заробляє в рік близько 18 млн доларів, завдяки своєму каналу «Лайк Настя».

Сім'я маленької блогерки переїхала з російського Краснодара в Майамі, США. Тут же є нерухомість і у Орбакайте. Так що не дивно, що Клавдія знайома з Настею, більш того, часто буває у неї в гостях.

На вечірку з нагоди 7-річчя Радзинської, Орбакайте з'явилася в ліловому брючному костюмі оверсайз, а її дочка - в блакитному короткому комбінезоні та джинсовій курточці.

Не тільки внучка Пугачової, коли навідується до Флориди, відвідує свою багату подругу. Також в гостях у Радзинської часто буває 9-річна дочка Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія.

Так, Настя нещодавно хвалилася кумедними фото з подружками в Instagram. Дівчатка бавилися на камеру. На одному зі знімків Клавдія схопила юну мільйонерку під руки, а Алла-Вікторія - за ноги, й трохи підняли над землею.

Користувачі з жаром обговорили побачене в коментарях:

"Cool! 😍 Знайомі обличчя! 💜"

"Які всі ви милі 😍 😍 😍мої улюблені дівчатка 🎉"

"Стільки радості!😊"

"Це Клава така велика вже?"

"Клавдія Земцова дуже красива! ❤️"

Нагадаємо, молодша дочка Пугачової затьмарила Орбакайте, справжня красуня росте: "копія мама Алла"

Як повідомляла Politeka, онук Алли Пугачової ошелешив терміновим зверненням з лікарні, що сталося: "Татусь..."

Також Politeka писала, що Орбакайте показала підрослу внучку Пугачової, приголомшивши схожістю: "той же силует" Опудало"