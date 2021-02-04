В Сети появились любопытные кадры с повзрослевшей внучкой Аллы Пугачевой Клавдией Земцовой

Как передает Politeka.net, мама девочки Кристина Орбакайте опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым и 8-летней наследницей побывали на празднике в честь дня рождения звезды YouTube Насти Радзинской.

Девочке исполнилось 7 лет, но она уже, согласно данным Forbes, зарабатывает в год около 18 млн долларов, благодаря своему каналу «Лайк Настя».

Семья маленькой блогерши переехала из российского Краснодара в Майами, США. Здесь же есть недвижимость и у Орбакайте. Так что неудивительно, что Клавдия знакома с Настей, более того, часто бывает у нее в гостях.

На вечеринку по случаю 7-летия Радзинской, Орбакайте явилась в лиловом брючном костюме оверсайз, а ее дочь - в голубом коротком комбинезоне и джинсовой курточке.

Не только внучка Пугачевой, когда наведывается во Флориду, посещает свою богатую подругу. Также в гостях у Радзинской часто бывает 9-летняя дочка Филиппа Киркорова Алла-Виктория.

Так, Настя недавно хвасталась забавными фото с подружками в Инстаграм. Девочки баловались на камеру. На одном из снимков Клавдия схватила юную миллионершу под руки, а Алла-Виктория - за ноги, и немного приподняли над землей.

Пользователи с жаром обсудили увиденное в комментариях:

"Cool! 😍 Знакомые лица! 💜"

"Какие все вы милые 😍😍😍мои любимые девочки 🎉"

"Столько радости!😊"

"Это Клава такая большая уже😱?"

"Клавдия Земцова очень красивая! ❤️"

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