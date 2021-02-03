Дочь Аллы Пугачевой Елизавета Галкина поразила внешностью на фоне своей сестры - известной певицы Кристины Орбакайте

Как передает Politeka.net, знаменитых родственников сравнили на одной из фан-страниц в соцсети "Инстаграм". Авторы разместили коллаж из двух фотографий, слева запечатлена Кристина Орбакайте, а справа - малышка Лиза.

Старшая дочь Аллы Пугачевой позировала в необычном платье телесного цвета с откровенным декольте, образ выгоднно оттенили бело-синие сережки и яркий вечерний макияж. Елизавета на снимке предстала в светло-желтом платьице с прозрачными рукавами и фатой на голове, она держит в руках букет цветов.

Пользователи соцсети высказались о внешнем виде знаменитостей в комментариях, мнения поклонников об их схожести разделились:

"Очень трогательно, похожи очень"; "Ничего общего вообще"; "Разные типажи"; "Красивые, но совсем разные!"; "Безусловно красавицы, но лица у них разные, у Кристины благородное лицо, лицо аристократки, так и хочется сказать княгиня или графиня!"; "Сестрички замечательные, не обязательно должны быть "как 2 капли"))) красавицы!!!!"; "Лиза - копия мама Алла"; "Кристина на отца похожа, а Лиза - на бабушку!)) 👍🔥🌹"; "Красотки обе, сходство какое то есть"; "Лиза конечно ангелочек. Кристина так себе, всегда какая то недовольная"; "Две сестричка, две красавицы, все в маму"; "Кто говорит: похожи? Вы не помните Кристину в фильме "Чучело"? Ну где Кристина, а где Лиза? Лиза - папина дочка, куколка!!!!"; "Кристина в детстве была гадким утенком, сейчас красавица! Лиза уже сейчас вне конкуренции))!".

Напомним, трагедия потрясла семью Пугачевой, Галкин и Орбакайте не сдержали эмоций: "В наших сердцах и душах..."

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