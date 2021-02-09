Пугачева похвасталась, как готовит на кухне вместе с малышкой Лизой

Интерес к семье знаменитой певицы Аллы Пугачевой не утихает, а знаменитость старается подпитать популярность используя любой случай. В этот раз, как сообщает Politeka.net, на странице в Instagram дочери знаменитой певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина Лизы Галкиной появилось видео, в котором Пугачева учит маленькую девочку разбивать яйца и отделять белок от желтка.

Видео смонтировали, вставляя кадры с видами дворца Пугачевой и Галкина в поселке Грязи, под Москвой. Знаменитая певица показывает как нужно разбить скорлупу, и словить половинкой желток, выливая в мисочку белок. После чего, Лиза, которая видимо не раз видела подобные приготовления, спрашивает можно ли насыпать в белок сахара.

Пугачева позволяет девочке сделать простую процедуру, а потом спрашивает, что дальше делать. И Лиза тут же говорит: "Нужно взбить миксером".

Пугачева тогда ухмыляясь говорит, чтобы девочка ею руководила. "Ты руководи мною!".

Во время видео Гарри внимательно наблюдает издали за тем, как девчонки справляются на кухне. Видно, что ему очень интересно, однако он молча сидит издали глядя на приготовления.

Поклонники оценили видео, однако отметили, что голос у Пугачевы слишком прокуренный, осипший, и создается впечатление, что она еще старше своего возраста. Недоумению поклонников нет границ: "Вот зачем было всю жизнь портить голос сигаретами?", "Кто думает про голос, что сигареты? Думаю, это Чернобыль, Алла там была.".

Другие похвалили Примадонну за терпеливое отношение к дочери и умение правильно воспитывать ребенка. Они оставили свои комментарии под видео: "Какие хорошие хозяюшки....наверно будет вкусно👍👍👍", "Путь к сердцу ...❤️❤️🙌Лиза учись вкусно готовить!❤️❤️🙌👏😍😮", "Да когда пугачиха сама последний раз готовила 🤣🤣🤣 видно же не умеет ничего", "Милые, хорошие 🔥❤️❤️❤️❤️", "Как уютно и по-доброму.👏👏👏❤️"

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