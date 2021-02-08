Известная певица София Ротару рассказала о своем состоянии из-за остановки концертов

София Ротару впервые после длительного перерыва выступила на сцене Дворца "Украина" в Киеве, но по словам самой певицы в интервью для передачи ЖВЛ на "1+1" 2020 год стал для нее очень тяжелым, пишет Politeka.net.

София Михайловна Ротару после своего выступления на шоу "Вечерний Квартал" призналась, что была вынуждена весь год сидеть на самоизоляции из-за карантина и запретов на концерты. Из-за этого она не могла выступать перед любимой публикой и испытывала огромную тоску.

"Это так тоскливо было, это так печально. Вообще так неожиданно для всех, мне кажется. Ну а как без музыки, как без песни, без зрителей?",- жалуется София Ротару, едва сдерживая слезы.

Кроме того, певица рассказала, что за прошедший год ей удалось всего несколько раз покинуть дом и выбраться в поездку. Для нее это оказался отдых с близкими в украинском горнолыжном курорте Буковель.

"Все время на самоизоляции дома, почти весь год, несколько раз только съездила к своим родным на Буковель. Записывала новые песни, но все равно без концертов, без зрителя, конечно так очень тяжело",- с дрожанием в голосе говорит певица.

Также она была невероятно счастлива от того, что ей удалось-таки спустя длительное время выступить на большой сцене для украинцев.

"Я сегодня такая счастливая, Господи, думаю, ну наконец-то",- радуется артистка.

Стоит отметить, что представитель Софии Ротару Сергей Лавров ранее в разговоре с журналистами рассказал о финансовых потерях певицы из-за карантина, пишет dni24. По его словам за первые три месяца карантинных ограничений звезда лишилась заработка на сумму 42 миллиона рубля, поскольку не могла проводить концерты, хотя Ротару обычно зарабатывает на одном выступлении не менее 100 тысяч евро.

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