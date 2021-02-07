73-летняя София Ротару поразила видом на архивном снимке

Как сообщает Politeka.net, София Ротару, которой в августе исполнилось 73 года, продолжает радовать поклонников неувядающей красотой и цветущим внешним видом.

На последнем фото на фан-странице в Instagram народную артистку даже сравнили с девочкой-подростком.

Так, она предстала в образе роковой цыганки, который предполагает, что на женщине должно быть множество золотых украшений: массивная цепь, серьги, кольца, браслеты.

Верх платья с расклешенными рукавами в "три четверти", украшенными пестрым узором, и черная юбка с золотыми вставками придали стильному образу настоящей театральности.

София Ротару дополнила сказочный образ ярким макияжем с красной помадой - только такая подходит дерзкой цыганке.

Поклонники в комментариях засыпали звезду восторженными комплиментами, и признаниями в самом искреннем обожании:

"София Михайловна просто девочка-подросток, сногсшибательна...", "Действительно Звезда! Всегда восхищает своим талантом и красотой!", "красавица София любимая!!! Приятного дня вам желаю удачи!!! Целую вас!!! Люблю вас!!!", "Новый драйв. Новый формат мышленния. Новое вдохновение. Брависсимо, Леди Очарование".

Напомним, что в сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами.

Как сообщала Politeka, Ротару закатила тайный концерт для российского олигарха, кадры уже в Сети.

Также Politeka писала, что редкий кадр Софии Ротару с братом, который использовал ее имя, всколыхнул Сеть.