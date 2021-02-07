73-летняя София Ротару поразила видом на архивном снимке
Как сообщает Politeka.net, София Ротару, которой в августе исполнилось 73 года, продолжает радовать поклонников неувядающей красотой и цветущим внешним видом.
На последнем фото на фан-странице в Instagram народную артистку даже сравнили с девочкой-подростком.
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Так, она предстала в образе роковой цыганки, который предполагает, что на женщине должно быть множество золотых украшений: массивная цепь, серьги, кольца, браслеты.
Верх платья с расклешенными рукавами в "три четверти", украшенными пестрым узором, и черная юбка с золотыми вставками придали стильному образу настоящей театральности.
София Ротару дополнила сказочный образ ярким макияжем с красной помадой - только такая подходит дерзкой цыганке.
Поклонники в комментариях засыпали звезду восторженными комплиментами, и признаниями в самом искреннем обожании:
"София Михайловна просто девочка-подросток, сногсшибательна...", "Действительно Звезда! Всегда восхищает своим талантом и красотой!", "красавица София любимая!!! Приятного дня вам желаю удачи!!! Целую вас!!! Люблю вас!!!", "Новый драйв. Новый формат мышленния. Новое вдохновение. Брависсимо, Леди Очарование".
Напомним, что в сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами.
Как сообщала Politeka, Ротару закатила тайный концерт для российского олигарха, кадры уже в Сети.
Также Politeka писала, что редкий кадр Софии Ротару с братом, который использовал ее имя, всколыхнул Сеть.