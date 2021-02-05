Відома співачка Софія Ротару виступила для олігарха з Воронежа

73-річна Софія Ротару попри карантин і заборони пішла на те, щоб заробити на приватному концерті у одного з місцевих олігархів у Воронежі, повідомляє портал Дни.Ру. Хоча їй довелося добиратися туди з пересадками і бути в дорозі близько доби, пише Politeka.net.

Софія Михайлівна Ротару зараз опинилася не в кращому становищі, адже її бізнес в Криму занепав, ну а жити на одну пенсію не зовсім легко, тому відома співачка вирішила погодитися на запрошення вірменського мільйонера з Воронежа і виступити з приватним концертом разом зі своєю сестрою на його 50-річчі.

Саме святкування пройшло з шиком: день народження олігарха був організований в найдорожчому готелі Воронежа, де накрили багатий стіл, а гостей розважала сама Софія Михайлівна, "заспівавши" під фонограму свій хіт "Червона рута", а також включивши в програму свої пісні "Лаванда", "Білий танець", "Зима", "Хуторянка" та інші. Виступ зірки тривав близько години, але "родзинкою" вечора стала пісня "Одна калина", яку Ротару заспівала, звичайно ж, українською мовою. Під цей хіт гості іменника навіть танцювали.

У скільки обійшлися олігарху, бізнес якого побудований на будівництві доріг, послуги Софії Ротару на його дні народженні, - невідомо. Але згідно з твердженнями організаторів виступів співачки її гонорар зазвичай становить не менше 100 тисяч євро, а якщо концерт проводиться в приватному порядку, то його замовнику доводиться платити ще більше. Крім того, не варто забувати про вартість квитків для самої співачки і музикантів, яка також входить в дорогий цінник. Але часто бажання побачити, як сама Софія Ротару співає на особистому святі, бере гору.

Варто відзначити, що фан-сторінка Софії Ротару в Instagram теж поповнилася кадрами з виступу співачки у Воронежі. На відео вона співала на сцені, а також сфотографувалася з одним з гостей.

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