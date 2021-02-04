Музыкальный критик Сергей Соседов рассказала о возрасте Софии Ротару и ее репертуаре

Внешность 73-летней Софии Ротару вызывает много вопросов, ведь певица выглядит довольно молодо и восхищает своей красотой до сих пор. Свое мнение на этот счет во время интервью с Еленой Хангой на ее YouTube-шоу высказал известный музыкальный критик Сергей Соседов, пишет Politeka.net.

По словам Сергея Соседова София Михайловна Ротару старается держать себя на уровне, поддерживать внешность с помощью правильно сделанного макияжа. Но если рассматривать певицу вблизи, то ее возраст сразу становится заметен. В помощь артистке так же приходит и ее харизма, которой она вуалирует свои годы и состояние.

"Внешне София себя держит, хотя я вижу, что ей это тяжело сейчас. Но она из последних сил старается, и это, конечно, здорово. Хотя если вы увидите Ротару вблизи, вы дадите ей и ее возраст, и ее состояние. Вы все сразу поймете. Но экран - это такая иллюзия, и конечно, когда она делает такие большие глаза, эта лучезарность, которую она великолепно всегда отыгрывала,- все покорены ею",- рассказывает Соседов и отмечает, что София Ротару уже совсем не та артистка, которой была раньше.

"Соня себя уже исчерпала безусловно, Соня уже конечно не та, что тут говорить",- отмечает критик.

На предположение Елены Ханги о том, что это из-за старого репертуара Сергей Соседов ответил, что наоборот, это из-за новых песен, которые сливаются в один бесконечный мотив.

"Нет, она как раз поет новые песни... Но эти новые песни - как одна большая песня, "ты мой океан любви", "мелодия моей любви",Чего-то все какие-то океаны и моря любви и все одно и то же... Это не запоминается, это слабый репертуар, нет мелодии мотивов запоминающихся",- говорит музыкальный критик и вспоминая ее старые песни, называет их красивыми и мелодичными.

"Что я вам скажу, в кулуарах, в своем кругу она говорит "Я уже свое все спела". Она это понимает",- подытожил Сергей Соседов.

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