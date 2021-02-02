Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, засняла бабушкиного друга

19-летняя девушка живет и учится в Нью-Йорке, США, но на новогодние каникулы приехала на родину и гостит у своей знаменитой родственницы. Соня опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, с кем живет София Михайловна в своем особняке в поселке Пятихатки под Киевом, передает Politeka.net.

Так, девушка пожелала всем "доброго утра", делая селфи с чашечкой кофе. Внучка Ротару позировала в короткой красной кофточке, приспущенной на плечи, сверкнув нежным декольте и тонкой талией.

На заднем фоне за съемкой наблюдал домашний любимец - собачка породы Бишон фризе по кличке Джимми. Соня приблизила камеру и показала белого кучерявого песика крупным планом.

На следующих кадрах девушка отправилась с малышом по делам, усадив его в машину.

"Чей-то капризный...", - подписала кадры звезда.

Примечательно, что Джимми, на самом деле, родители подарили ей, когда она еще училась в школе в Украине. Отправившись за границу, собачка перекочевала к бабушке. По словам Сони, питомцу надо постоянное внимание человека, а если надолго оставить одного - тот загрустит.

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Аккуратный особняк окружен небольшим хвойным лесом. На территории тоже, кстати, высажены элитные голубые ели, туи и прочие вечнозеленые декоративные растения. Коттедж имеет необычную угловатую форму и несколько уровней.

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