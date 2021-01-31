Внучка знаменитой певицы Софии Ротару модель Соня Евдокименко очаровала кадрами с любимцем своей бабушки

Соответствующее видео появилось на личной странице девушки в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как известно, 19-летняя Соня, которая живет и учится в Нью-Йорке, приехала в родную Украину, где наслаждается зимними пейзажами в загородном доме под Киевом.

Девушка, которая ни дня не может прожить без фотоснимков, вышла на прогулку с песиком своей бабушки по кличке Джимми и решила попозировать с ним на видео.

Соня, одетая в белую меховую шубку и шапку, взяла животное на руки, обняла и поцеловала собаку, а затем игриво подмигнула в кадр.

Нужно отметить, что всё получилось достаточно интересно, однако поклонники отметили грусть в глазах девушки, они предположили, что возможно Соня скоро уезжает и таким образом прощается.

"Сонечка , у тебя грусть в глазах. Будешь наверно скучать по Джимми и не только ❤️"- пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, что Соня показала в Сети своего жениха. Им оказался 31-летний IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов. В 2018-м году молодой человек попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

Напомним, что внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо.

Как Politeka писала, что юная внучка Ротару нараспашку козырнула идеальной внешностью в центре Киева.

Также Politeka сообщала, что юная внучка Ротару пленила своей естественной красотой, кадр наслаждения.