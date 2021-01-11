Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной певицы Софии Ротару, показала себя в свежем образе
На фото красотка позировала в кожаном платье с поясом на талии. Соня оставила волосы распущенными, а показалась в этот раз в профиль. Евдокименко куда смотрела, что сделало снимок более загадочным. Кадр получился милым и целеустремленным, ведь девушка на нем выглядит идеально. Известно, что фото было сделано в Майами во время очередной фотосессии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Люблю", - подписала фото Соня.
"Люблю", - написала мама Евдокименко Светлана смайликом.
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Фанаты поставили более 800 лайков и оставили комментарии:
"Красотка", "Почему ты такая красивая, подскажите пожалуйста??? Я люблю тебя", "Самая красивая девочка на свете!", "Настоящая волшебница, выглядишь идеально".
Сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко покорила сеть длиной своих ног.
Красотка облачилась в черное короткое платье, застегнутое на пуговицы и завязанное пояском на стройной талии. Дополнили стильный образ открытые черные босоножки на небольшом каблучке.
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