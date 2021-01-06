Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной певицы Софии Ротару, показала свежий образ
Красотка в этот раз была в кожаной косухе, которую распахнула, и штанах. Звезда прятала под верхней одеждой тоненький топ, из которого так и вырывался бюст Сони. Девушке даже пришлось налепить смайлик в виде сердечка. Волосы у девушки остались распущенными, а взгляд Евдокименко отвела от камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Прекрасный момент", - написала звезда под фотографией.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь красотка оставила кадр в сторис Инстаграм, но обычно звезда получает множество комплиментов:
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Украинцы подняли бунт против повышения тарифов на 101%, перекрывают трассы: "Коболев жирует, а нас как липку обдирают!"
Раскованная Дорофеева показала свое бесстыдство в костюме с вырезами на бедрах: "Ну что за шедевр..."
"Эту потерю не передать словами": остановилось сердце именитого украинского комика
Трагическая весть потрясла экс-мужа Наташи Королевой, потеря невосполнима: "Вечная память"
"Красивая очень, счастья тебе", "Очень мило,шикарная во всем , красота от бога у вас!!", "Хорошенькая и с книгой - это сейчас редкость! Интересно, София, а книга на каком языке?", "Это очень круто".
Мы писали, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару предстала в интересном образе.
Звезда предстала возле зеркала, направив на него телефон. Внучка известной певицы позировала в магазине одежды, и, видимо, примерила один из образов.Соня была в свитере, ворот которого прикрыл шею. Также она надела светлые брюки.
Напомним, внучка Ротару засветила свои развлечения в центре Киева
А еще Politeka писала, что внучка Ротару в черной коже приковала взгляд к расстегнутым пуговкам, жених не сдержал эмоций
Также Politeka сообщала, что раздетая внучка Софии Ротару устроила нежности в постели, жених-миллионер не прогадал