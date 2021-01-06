Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной певицы Софии Ротару, показала свежий образ

Красотка в этот раз была в кожаной косухе, которую распахнула, и штанах. Звезда прятала под верхней одеждой тоненький топ, из которого так и вырывался бюст Сони. Девушке даже пришлось налепить смайлик в виде сердечка. Волосы у девушки остались распущенными, а взгляд Евдокименко отвела от камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прекрасный момент", - написала звезда под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь красотка оставила кадр в сторис Инстаграм, но обычно звезда получает множество комплиментов:

"Красивая очень, счастья тебе", "Очень мило,шикарная во всем , красота от бога у вас!!", "Хорошенькая и с книгой - это сейчас редкость! Интересно, София, а книга на каком языке?", "Это очень круто".

Мы писали, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару предстала в интересном образе.

Звезда предстала возле зеркала, направив на него телефон. Внучка известной певицы позировала в магазине одежды, и, видимо, примерила один из образов.Соня была в свитере, ворот которого прикрыл шею. Также она надела светлые брюки.

Напомним, внучка Ротару засветила свои развлечения в центре Киева

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