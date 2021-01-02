Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, показала, как проводит выходной

На фото Евдокименко лежит в постели, прикрывшись одеялом. Как можно заметить, красотка была без белья, но это ее совсем не смущало. Девушка лежала и листала книгу, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сладкое субботнее утро", - написала Соня.

Фанаты поставили больше тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивая очень, счастья тебе", "Очень мило,шикарная во всем , красота от бога у вас!!", "Хорошенькая и с книгой - это сейчас редкость! Интересно, София, а книга на каком языке?", "Это очень круто".

Мы сообщали, что популярная модель и певица Соня Евдокименко похвасталась отдыхом с женихом-миллионером.

«Дух рождества», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике видно, как Соня вместе с парнем катаются на роликах. Пара выглядит довольной и счастливой. Однако из-за того, что кадры были выброшены в карусель Stories, поклонники Евдокименко не могли высказать слова восхищения кумиром.

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