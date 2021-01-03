Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, показала, как проводит время в Киеве

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в соцсети.

Как известно, на Новый год внучка звезды Соня Евдокименко специально прилетела в Киев из Нью-Йорка вместе с любимым, чтобы побыть с семьей. Прилетел из Америки и внук артистки Анатолий.

Ранее Соня устроила прогулку по украинской столице с мамой Светланой и бабушкой Людмилой. В частности, родные насладились видом на Днепр с Владимирской горки.

А сейчас Соня Евдокименко показала видео своей поездки в центр Киева на авто.

«Долгая поездка, приятная музыка», - подписала девушка кадры.

Внучка Ротару надела вязаный белый свитер оверсайз и белые брюки. Образ она дополнила массивными серьгами и кольцами.

Естественную красоту она подчеркнула аккуратным макияжем, а волосы собрала в пучок на затылке.

«Вау, Соня, круто! Умничка! Тебе подвластно все», - пишут в комментариях.

Ранее девушка успела покататься в Киеве на коньках с женихом.

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