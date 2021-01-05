Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, предстала в интересном образе

Девушка, которая учится за границей, похвасталась своим чувством стиля, пишет Politeka.net. Соответствующее фото Соня обнародована в своем Инстаграм.

Звезда предстала возле зеркала, направив на него телефон. Внучка известной певицы позировала в магазине одежды, и, видимо, примерила один из образов.

Соня была в свитере, ворот которого прикрыл шею. Также она надела светлые брюки.

Примечательно, что дополнить образ красотка решила меховой шапкой и сумочкой в форме собаки.

"Играю в переодевание, заводя друзей 🖤", - написала модель.

За 40 минут пост собрал более 600 лайков и немного комментариев.

"Красота Необыкновенная!😍!", "Опс...какая шапуня...", "Это лучшая сумочка на свете", "МОЙ ЛЮБИМЫЙ НЬЮ-ЙОРКЕР ❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Соня Евдокименко (псевдоним Sofia Eve) в прошлом году отметила 19-летие. Девочка с детства занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала.

В качестве модели внучка Ротару попробовала себя в возрасте семи лет - на показе Bonpoint. С тех пор началась ее любовь к моде. Красотка снимается для журналов и даже получила титул "Лучшая модель Украины".

В 2018 году девушка дебютировала как певица, представив композицию «Unbreakable».

Соня переехала в Лондон после окончания школы в Киеве. За границей красотка стала изучать английскую литературу и историю.

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